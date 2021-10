Milan, Kjaer rinnova fino al 2024

Il Milan ha ufficialmente comunicato il rinnovo del contratto di Simon Kjaer. Il prolungamento arriva fino al 2024. Il comunicato del club:

C Milan è lieto di annunciare il rinnovo del contratto di Simon Thorup Kjær fino al 30 giugno 2024. Simon, professionista esemplare in campo e fuori, capitano della Danimarca e inserito nella lista dei 30 candidati al Pallone d’Oro 2021, è arrivato in rossonero nel gennaio 2020, debuttando nella sfida di Coppa Italia contro la SPAL. Dopo 66 presenze e 1 gol, realizzato a Old Trafford contro il Manchester United, Kjær e il Milan proseguiranno insieme il loro cammino.