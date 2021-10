Mediaset: l’Aia non fermerà Orsato, il suo è un “errore-non errore”

La prestazione non è stata giudicata negativamente nel complesso, per quanto la Roma è stata comunque penalizzata

Gianluca Rocchi, designatore arbitrale dell’Aia per Serie A e B, ha deciso di non fermare Daniele Orsato dopo la prestazione discussa in Juventus-Roma. Lo riporta Sport Mediaset, che riferisce la posizione dell’Associazione Italiana Arbitri: il rigore concesso alla Roma è ritenuto un “errore-non errore” e nel complesso la prestazione non è stata giudicata come negativa.

Pur ammettendo che i giallorossi ne escono in qualche modo penalizzati, la sua prova non è stata bocciata dai vertici.