Marotta: «Allegri ci dà come favoriti? E’ un volpone. Sicuramente siamo campioni d’Italia»

A Dazn: «Fondo Pif? Non ci sono assolutamente elementi concreti, ma non è una questione che riguarda me»

L’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro la Juventus:

“ Allegri ha detto che siamo i favoriti ? Allegri ormai è diventato un vero volpone. Non so se siamo i favoriti, sicuramente siamo i campioni d’Italia e dobbiamo onorare questo ruolo””.

Come vede questa Inter anche in virtù del mercato invernale?

“Ci tengo a sottolineare come il nostro lavoro sia un lavoro di team. Certamente avevamo un obiettivo prioritario ovvero mettere in sicurezza la società e abbiamo dovuto cedere degli asset in termini economici importanti ma abbiamo lavorato di fantasia e creatività e siamo riusciti a sostituirli degnamente. Non è il singolo che ti fa vincere ma la società, l’allenatore e la squadra”.