Allegri: “L’Inter è la favorita per lo scudetto, è la squadra più forte del campionato”

L’allenatore della Juve in conferenza: “Questa partita non sarà decisiva, le stagioni si decidono negli ultimi tre mesi e noi dobbiamo essere lì”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha presentato la partita con l’Inter in conferenza stampa.

Sarà una serata bellissima, con tante aspettative. L’Inter è ancora la favorita per vincere lo scudetto, sarà un test contro una squadra molto forte. Non sarà decisiva secondo me, non si può pensare che in una partita si vince o si perde un campionato. Per la classifica era più importante quella con la Roma. Le stagioni si decidono negli ultimi tre mesi e noi dobbiamo essere lì.

Dybala sarà a disposizione, siamo quasi al completo ed è importante perché chi entra può risultare decisivo. Non ho ancora deciso la formazione, lo farò domattina. Quando De Ligt sarà pronto a giocare come terzo centrale farò anche la difesa a tre.

In due anni è passata tanta acqua sotto i ponti, sono stato accostato a uno e all’altro, ma sono contento di essere alla Juventus. Ronaldo? È normale che se fa 30 gol all’anno, la squadra si appoggi su di lui e se non ci sta aumentano le responsabilità di tutti. Dzeko sa giocare a calcio, fa una bella coppia con Lautaro, l’Inter resta la squadra più forte del campionato.