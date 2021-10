Luiz Felipe crede di poter sfottere Correa che invece la prende malissimo (VIDEO)

Uno dei tanti episodi di Lazio-Inter. I due sono molto amici ma il clima era teso dopo il gol con Dimarco a terra. Luiz Felipe è stato espulso

Al termine della partita, con gli animi ancora accesi dopo quanto accaduto specie nel corso dell’episodio che ha portato al 2-1 della Lazio (che ha segnato con l’interista Dimarco a terra), le immagini mostrano Luiz Felipe sulle spalle di Correa sorridente dopo la vittoria per 3-1 sull’Inter. I due sono molto amici. Il laziale aveva sottovalutato lo stato d’animo dell’interista che ha reagito allontanando il difensore bianconceleste. I giocatori nerazzurri sono intervenuti. L’arbitro Irrati ha estratto il cartellino rosso diretto nei confronti di Luiz Felipe. Il quale è immediatamente scoppiato in lacrime, mimando più volte il proprio gesto per sottolinearne l’intento bonario.