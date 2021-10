Lineker: «Dopo la “mano de dios” avrei voluto applaudire, ma mi avrebbero ucciso»

In una bella intervista sul Guardian Gary Lineker ricorda Maradona e quella benedetta partita con l’Argentina al Mondiale dell’86:

“Peter Shilton non perdonerà mai e poi mai Maradona e lo capisco. C’è il fallo di mani e prima del secondo gol c’è un fallo su Glenn Hoddle. Non l’avevo notato fino a quando non l’abbiamo guardato per un documentario ed è stato tutto un ‘Oh. Mio. Dio’. Solo due giocatori nella mia vita potevano fare cose così: Messi e Maradona. Mi è venuto in mente di applaudire. Ovviamente non posso, ma era troppo bello. Sarei stato ucciso, avrei avuto le effigi di Beckham: non ho applaudito, ma ho pensato: “È semplicemente incredibile”.

“Diego era un casino, ma che ragazzo adorabile. Ho passato del tempo con lui ed era una follia. Ovunque c’era una bolgia e pensi: come puoi rimanere sano di mente? Ho pensato: grazie a Dio non ero così bravo”.