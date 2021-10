Libero: Osimhen è l’unico centravanti da scudetto in Italia, come Lukaku lo scorso anno

E’ capace di fare la differenza anche quando non segna, ha motivazioni diverse da tutti gli altri. Merito anche di Spalletti che esalta i centravanti

“Il Napoli è l’unica squadra a punteggio pieno nei cinque grandi campionati europei. Lo è per due motivi. Il primo è che ha trovato fin dal principio la migliore forma di tutti i suoi giocatori. Il secondo è Osimhen, l’unico centravanti in Italia capace di fare la differenza anche quando non segna, come Lukaku lo scorso anno”.

Lo scrive, su Libero, Claudio Savelli. Non ci sono solo i gol, per il nigeriano. Le cui parole al termine della gara contro il Torino dimostrano come stia vivendo la stagione, “come abbia motivazioni diverse rispetto a tutti gli altri”.

“Osimhen, come un anno fa Lukaku, sembra aver abbracciato una missione, nella consapevolezza che, se portata a termine, possa portare la consacrazione. Il salto di qualità passa dalla costanza di rendimento e il nigeriano costante lo è diventato, sia nei 90’ sia tra le partite. Così rende tale anche il Napoli”.

Il merito è di Spalletti.

“È noto che Luciano Spalletti esalti i centravanti. Crea con loro un rapporto di reciproco interesse, promette rifornimenti e in cambio chiede partecipazione spirituale e fisica”.

Era accaduto anche con Icardi.

“Sembra di rivedere nel Napoli quanto si è visto l’anno scorso tra Conte e Lukaku: l’allenatore offre fiducia cieca nell’attaccante il quale, come se si sentisse in debito, salda il conto. Con l’addio del belga, Osimhen è ad oggi l’unico centravanti da scudetto. Cristiano Ronaldo era diverso, di certo superiore, ma non trascinava gli altri, semmai chiedeva loro di essere alla sua altezza. Se Ronaldo era la ciliegina, Lukaku e Osimhen sono attaccanti che contribuiscono alla realizzazione della torta assieme all’allenatore. Non ce ne sono altri”.