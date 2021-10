La Verità: “il segreto del Napoli capolista? L’assenza dei tifosi”

Il quotidiano La Verità sbatte il Napoli in prima pagina: “Il segreto del Napoli in testa alla classifica di Serie A? Lo sciopero dei suoi tifosi”

Scrive:

Scriva Giorgio Gandola:

Gandola scrive che questo sciopero si è rivelata l’arma in più.

Vuoi vedere che, ribaltando il concetto, il Napoli non sbaglia un colpo perché lo stadio è vuoto? Per i ragazzi di Spalletti l’effetto pandemia non è mai finito, si continua in una comfort zone dove la pressione non esiste, il mugugno collettivo è estraneo, la malinconia partenopea è assente, gli amuleti come il cornetto rosso non sono un’opzione da considerare. Il tecnico nato in Val d’Elsa non lo ammetterà mai, ma dentro il catino deserto gli azzurri hanno trovato una nuova dimensione. E l’abbraccio soffocante dell’emotività (…) per ora è una variabile ininfluente.