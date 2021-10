La Superlega è viva e lotta sotto traccia: pronte due leghe “aperte” da 20 squadre

Il settimanale economico tedesco Wirtschaftswoche è entrato in possesso di un documento nel quale è descritta la nuova strategia. La nuova Superlega non avrebbe membri permanenti

La Superlega è ancora viva. La prima clamorosa retromarcia del “torneo separatista”, con Juventus, Real e Barcellona unici reduci del progetto iniziale, è stata digerita. Ora potrebbe rinascere dalle sue stesse ceneri.

In attesa che la Corte di Giustizia dell’Unione europea in Lussemburgo si pronunci sulla questione pregiudiziale posta dal tribunale di Madrid riguardo alla posizione dominante dell’Uefa – scrive Calcio e Finanza – si lavora sottotraccia per una versione alternativa, aggiustata.

Il settimanale economico tedesco Wirtschaftswoche è entrato in possesso di un documento nel quale è descritta la nuova strategia. La nuova Superlega non avrebbe membri permanenti, ma dovrebbe essere totalmente aperta, reintroducendo il criterio del merito sportivo la cui negazione aveva causato la sollevazione popolare.

“Ecco perché ci impegniamo affinché il formato della Superlega europea proposto abolisca il concetto di “membri permanenti” e sia aperto ai club europei”, si legge testualmente nel documento.

Inoltre si pensa alla formazione di due leghe da 20 squadre, senza entrare in ulteriori dettagli. I tifosi, vera chiave di volta del progetto rivisitato dovrebbero ricevere sovvenzioni per viaggiare in trasferta.

In caso di sentenza favorevole della Corte europea, i tre club ribelli potranno rilanciarla ufficialmente: “Vediamo l’interesse degli altri club a lavorare con noi non appena la Corte di Giustizia dell’Unione europea avrà chiarito le basi legali”.