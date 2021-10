La Roma è indignata con Orsato: non presenterà dossier ma si farà sentire

A scriverlo è il Corriere dello Sport, che aggiunge:

“I dirigenti della Roma non hanno parlato con Orsato al termine della partita di Torino, non ci sono appuntamenti istituzionali fissati, ma si faranno sentire. Già la spiegazione che il direttore di gara ha dato a Cristante non convince i dirigenti giallorossi. L’arbitraggio di Orsato è stato a senso unico, con una serie di errori, non solo in occasione del rigore, che hanno penalizzato la Roma. Tiago Pinto tornerà a parlarne giovedì prima della partita di Conference League”.

“La Roma cerca di non alzare i toni, ma con Orsato ci sono precedenti negativi che risalgono al 2018”.