La BBC processa Ronaldo: «Non è che il Manchester United stava meglio senza di lui?»

“Lo aiuta o lo ostacola? Le sue statistiche non sono il massimo”. E per alcuni commentatori “Cavani butta giù tutto è trascinante, lui no”

“Cristiano Ronaldo aiuta oppure ostacola il Manchester?”. Se lo chiede la BBC, mettendo in pratica sotto processo il portoghese. Coi suoi modi, certo. Ma la crisi United per la BBC non è solo questione di tecnico.

Per lui – la tesi della BBC – la squadra ha cambiato modo di giocare. Dopo aver segnato quattro gol nelle prime tre partite, ne ha segnati solo due nelle successive sei, anche se entrambi decisivi, in Champions contro Villarreal e Atalanta. “Non è che lo United sta meglio senza di lui?

“L’ex compagno di squadra Leonardo Bonucci pensa che la Juventus sarebbe una squadra migliore senza di lui e l’ex capitano del Liverpool e della Scozia Graeme Souness non crede che dovrebbe essere un titolare automatico allo United”.

Segue ulteriore e ferale domanda: “Quindi Ronaldo aiuta o ostacola lo United?”

“I tre gol di Ronaldo in sei partite di Premier League per i suoi alti standard, non sono niente di eccezionale. È ancora presto, ma 14 giocatori hanno segnato più gol di lui in Premier League in questa stagione, tra cui Hwang Hee-chan dei Wolves e Ismaila Sarr del Watford”.

“Per palle giocate in Premier League è 216esimo, a pari merito con 243 altri giocatori, ma per i tocchi in area avversaria è sedicesimo, con altri 39. Ronaldo ha l’ottavo numero di tiri più alto nella Premier League di questa stagione (25), nove nello specchio.

“Beh, non è il massimo”.

Il commentatore di Espn Mark Ogden ha dichiarato alla BBC Radio 5 Live: “Quello che è cambiato in questa stagione è Ronaldo. Hanno un tipo davanti che non fa molto lavoro. Cavani butta giù tutto. Corre per le cause perse, trascina ​​pubblico e compagni. Se non c’è Ronaldo, allo United c’è più unità di squadra“.