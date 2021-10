Koulibaly: «Mi hanno chiamato scimmia di merda, vanno tenuti fuori dagli stadi per sempre»

Il difensore del Napoli su Twitter: “Mi hanno chiamato così. Questi soggetti non c’entrano con lo sport. Vanno identificati”

Kalidou Koulibaly torna a parlare degli schifosi cori razzisti di ieri, che è stato costretto a subire insieme ai compagni di squadra Osimhen ed Anguissa. A fine partita, dopo le interviste a Dazn, Koulibaly ha avuto un confronto con una di queste “persone” che lo ha chiamato scimmia. Il difensore senegalese lo ha invitato a scendere in campo a ripeterglielo in faccia.

Oggi su Twitter chiede che i responsabili siano identificati e cacciati via dagli stadi per sempre. Non hanno niente a che vedere con lo sport, scrive, non c’entrano nulla.

“«Scimmia di merda». «Putain de singe». «Fucking monkey». Mi hanno chiamato così. Questi soggetti non c’entrano con lo sport. Vanno identificati e tenuti fuori dagli stadi: per sempre”.

«Scimmia di merda».

«Putain de singe».

«Fucking monkey».

Mi hanno chiamato così.

Questi soggetti non c’entrano con lo sport.

Vanno identificati e tenuti fuori dagli stadi: per sempre. 🤜🏿 #KK #NoToRacism 🤛🏻 📸 @mattinodinapoli pic.twitter.com/mPz0vZJ5c0 — Koulibaly Kalidou (@kkoulibaly26) October 4, 2021