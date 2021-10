Juventus, nel 2020-21 il dirigente più pagato è stato Paratici

L’ex managing director ha incassato complessivamente 2,629 milioni di euro. Più di Agnelli, che ha ricevuto 512 mila euro totali

Calcio e Finanza riporta la “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” pubblicata dalla Juventus in relazione all’esercizio chiuso il 30 giugno 2021. Il documento contiene le retribuzioni dei dirigenti. Risulta che il dirigente più pagato nel 2020-21, è stato l’ex managing director Fabio Paratici, che, con uno stipendio fisso di 2,6 milioni di euro, ha avuto una retribuzione superiore a quella del presidente Andrea Agnelli.

Lo stipendio di Paratici, infatti, sale a 2,629 milioni di euro considerando anche i benefici non monetari. Un compenso in calo rispetto alla stagione 2019/20, quando gli era stato corrisposto anche un compenso variabile per 260 mila euro, in aggiunta allo stipendio fisso.

Al secondo posto per compenso si trova invece il presidente del club, Andrea Agnelli, che nel 2020/21 ha percepito 512 mila euro totali, frutto della retribuzione da 450 mila euro per la funzione di presidente, dei 25 mila euro come amministratore e dei 37 mila euro di benefici non monetari.

Al terzo posto il vice presidente Pavel Nedved, che ha incassato 436 mila gli euro: 400 mila euro per il suo ruolo di vice presidente e ulteriori 25 mila euro per la funzione di amministratore.

Tra i consiglieri di amministrazione il più pagato è Francesco Roncaglio con una remunerazione complessiva lorda di poco superiore ai 78,8 mila euro (25 mila euro per il ruolo di consigliere, 50mila euro come datore di lavoro e 3,8 mila euro di benefici non monetari).

Dietro di lui si trovano Paolo Garimberti (73,8 mila euro lordi complessivamente), Catlyn Mary Huges (45mila euro) e Daniela Marilungo (40 mila euro).