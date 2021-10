Jorginho: “Per il Pallone d’Oro voterei De Bruyne, ma lo merita Lewandowski”

Jorginho, centrocampista del Chelsea, ha rilasciato un’intervista a Espn Brasil in cui ha parlato del Pallone d’Oro.

Penso che mi voterei, almeno un voto voglio prenderlo. Scherzo. Penso che darei il mio voto a Kevin de Bruyne per tutto quello che ha fatto negli ultimi anni. Per chi ama il calcio, è normale: è un giocatore dall’intelligenza superiore alla media.

Se fossi io a scegliere il vincitore del Pallone d’Oro guarderei a quanto successo negli ultimi due anni, perché non è stato assegnato, e sceglierei Lewandowski per quello che ha fatto, per i gol e perché ha vinto molto con il Bayern Monaco.