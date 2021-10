Inter-Juve, CorSport: giusto chiamare Mariani al Var (chiaro ed evidente errore). Gazzetta: una svista

Inter-Juve fa discutere, come sempre. A decidere il match ieri, è stato il rigore concesso sul finire del match ai bianconeri. Rigore che inizialmente l’arbitro Mariani non ha visto. È stato Guida, al Var, a richiamarlo a riguardare l’azione.

Secondo il Corriere dello Sport, la chiamata al Var è stata corretta.

Sull’episodio, dunque, nessun dubbio: era fallo.

“Qui non è in discussione l’intensità (non parliamo di trattenute o spinte) ma dell’oggettività del gesto. È evidente (come l’errore) che Mariani non l’abbia visto, altrimenti non ci sarebbe stata revisione. Al monitor l’arbitro di Aprilia ci mette poco a valutare, altro segnale che aveva perso il fallo”.