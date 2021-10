Il tweet di Al Thani (Psg): “Napoli in vantaggio”. C’è una trattativa in corso?

È l’uomo della famiglia proprietaria del Psg che annunciò l’arrivo di Messi (in realtà anche quello di Ronaldo). C’è una trattativa o è un tweet da tifoso?

E improvvisamente nella sera arriva il tweet di Al Thani della famiglia qatariota proprietaria del Psg, l’uomo che annunciò l’arrivo di Messi al Psg (in realtà anche di Ronaldo). Scrive “Napoli in vantaggio” Calcio Lega Italiana. Che cosa vorrà dire? Ovviamente adesso si scatenerà di tutto. Potrebbe essere il segnale di una trattativa per l’acquisto del Napoli. Oppure è solo un tweet da tifoso del membro della famiglia qatariota molto attivo su Twitter?