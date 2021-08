Il tweet di un Al Thani con Messi e Ronaldo con la maglia del Psg

Manca una settimana alla chiusura del calciomercato e sembra profilarsi il triangolo di cui tutti parlano: Mbappé al Real e Cr7 al Psg con Messi

Mbappé al Real Madrid e Cristiano Ronaldo al Psg. È quel che le persone ben informate raccontano da settimane. Quel che Florentino Perez spera e anche la dirigenza della Juventus. Ad accnedere ulteriormente la fantasia ci ha pensato un tweet di Khalifah Bin Hamad Al Thani, membro della famiglia del Qatar proprietaria del Psg. Nel fotomontaggio ci sono Messi e Ronaldo con la maglia del Psg. E la scritta: “Forse?” in spagnolo inglese e francese.

Il calciomercato si chiude martedì prossimo 31 agosto e tutto è possibile. Oggi Mbappé, in una intervista a Esquire, ha detto che la Ligue1 non è il campionato più bello del mondo. Il francese ha sempre detto che dopo il primo contratto col Psg, si sarebbe voluto trasferire al Real Madrid. Non lo ha fatto subito perché il papà aveva paura di bruciarlo, aveva soli 17 anni.

Quizás ?

Maybe ?

Peut-être ? pic.twitter.com/qHMIgHmYcV — خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) August 24, 2021

Mbappé ha aggiunto una sacrosanta verità: “una squadra non e’ un gruppo di amici. Proprio come un panettiere non va d’accordo con tutti i panettieri. Non devi andare a cena ogni sera con i tuoi compagni di squadra per vincere.

Ha anche detto:

Con tutta l’umiltà possibile, non credo che tutti siano capaci di cambiare posizione ogni anno e offrire grandi prestazioni ai massimi livelli.