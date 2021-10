Il Fatto contro la Gazzetta: non una riga su Mancini e il Pandora Papers e non una domanda al ct

Ieri il ct era ospite al Festival di Trento, organizzato dalla rosea, ma niente cenni all’inchiesta. I lettori di Cairo non hanno potuto sapere nulla

Il Fatto contro la Gazzetta dello Sport di Urbano Cairo. Colpevole di aver ospitato al suo Festival dello Sport di Trento il ct della Nazionale Roberto Mancini e di non avergli fatto nemmeno una domanda sulla sua implicazione, insieme a Gianluca Vialli, nell’inchiesta giornalistica Pandora Papers. Non solo, scrive Il Fatto: la Gazzetta quella notizia non l’ha nemmeno pubblicata.

“Notizie che, tuttavia, i lettori della Gazzetta ieri non hanno potuto leggere: neanche una riga sull’inchiesta è stata pubblicata sul quotidiano, proprio nella stessa giornata in cui Mancini e il numero uno della Figc si sono ritrovati sullo stesso palco. Così come nessun accenno all’inchiesta e alle ricchezze offshore di Mancini è stato fatto durante i 40 minuti di intervento del Ct, in collegamento da Coverciano. Eppure il conduttore quasi aveva fatto gridare al miracolo (dell’informazione) quando rivolgendosi al Ct ha detto: “Mancini, non si annullano le feste per una macchia sulla camicia? Non ci si può nascondere, fare finta di niente…”. Peccato che stesse parlando della sconfitta di mercoledì dell’Italia contro la Spagna. Del resto altre domande premevano, necessarie, inevitabili: la tattica, i cambi, la pandemia sulla preparazione della Nazionale, le vittorie sofferte che plasmano i giocatori o il mancato ricambio con l’Under 21″.

All’improvviso è stato nominato anche Vialli, continua il quotidiano, ma anche in questo caso non per l’inchiesta, ma

“per i gran consigli che ha dato al suo amico Mancini. Forse anche quelli fiscali”.