Il cazziatone di Koeman ai tifosi violenti: «Gente senza valori ed educazione»

Il tecnico del Barca: “Arriva un giorno in cui non te la godi più, e quel giorno me ne andrò tranquillamente. Giocherò a golf 5 giorni a settimana. Ma non ora”

Dopo la sconfitta nel Clasico il tecnico del Barcellona Koeman ha subito una contestazione violenta: uscendo dallo stadio al volante della sua auto è stato circondato da un gruppo di tifosi che colpito la macchina. Koeman alla fine è riuscito ad andarsene senza un graffio. Il club ha emesso una nota per condannare l’accaduto (“Il Barcellona prenderà ora le misure disciplinari e di sicurezza necessarie affinché non tornino a ripetersi atti così tanto sgradevoli”). E lui, Koeman, ne ha parlato velocemente in conferenza stampa:

“Si tratta di gente che ha un problema con l’educazione. Non sanno cosa siano regole né valori della società civile. All’interno dello stadio l’atmosfera era ben diversa, anche sullo 0-2. Non diamo importanza a questi soggetti”.

Koeman ha anche parlato delle sue (non) dimissioni:

“C’è un futuro, stiamo migliorando. Arriva un giorno in cui non te la godi più e quel giorno me ne andrò tranquillamente. Giocherò a golf, che è anche uno sport molto bello, cinque giorni alla settimana. Ma non è ancora arrivato“