Icardi sembra disperato. Su Instagram ha cancellato tutti, segue solo Wanda Nara

Se quella di Wanda Nara è una prova di forza, sembra che l’argentina stia largheggiando. La multitasking argentina – procuratrice, opinionista, produttrice di linee di cosmetici, e immancabilmente moglie e madre – evidentemente non ha preso bene l’interessamento di Mauro Icardi per la connazionale China Suarez. Pare che ci sia stato uno scambio di messaggi tra i due, scambio scoperto da Wanda che è sposato con Icardi e insieme hanno una famiglia allargata di cinque figli.

Wanda ha chiuso i rapporti con lui, lo ha attaccato pubblicamente, si è fatta fotografare con la mano senza la fede. Lui, disperato, ha abbandonato il Psg, non si è allenato, non si è presentato al match di Champions, ha scritto status su status, in uno ha detto che è grato alla moglie che lo ha perdonato. E adesso non segue più nessuno su Instagram, nemmeno la sua squadra il Psg, segue solo Wanda Nara.

Mauro Icardi has unfollowed every account on Instagram, including PSG. The only account he follows is his wife Wanda.

— Roy Nemer (@RoyNemer) October 20, 2021