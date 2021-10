I Mondiali di Palloncino, il nuovo “sport” virale lanciato da Piqué (VIDEO)

L’idea della “Baloon World Cup” è nata dal lockdown e si è trasformata in un fenomeno del web. Ne ha scritto persino il Guardian

L’idea della “Baloon World Cup“, ovvero di quelli che in italiano possiamo chiamare solo e soltanto “Mondiali di palloncino”, è del calciatore e capitano del Barcellona Gerard Piqué (che non è nuovo a queste trovate social, anzi) e della celebrità di internet Ibai Llanos. Il torneo, come fosse un palloncino da gonfiare, si è svolto tutto d’un fiato nell’arco di una giornata, giovedì 14 ottobre, e ha avuto fisicamente luogo presso il parco di divertimenti PortAventura World che si trova fuori Tarragona, a sud di Barcellona.

Un fenomeno virale, nato come riproposizione agonistica di un gioco da lockdown, che è arrivato fin sul Guardian.