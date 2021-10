Gotti: “Far parlare gli arbitri sarebbe un bene, ma ma non siamo liberi mentalmente. Si rischiano polemiche”

Dopo il pareggio contro l’Atalanta agguantato nei minuti di recupero, il tecnico dell’Udinese, Luca Gotti, ha parlato in conferenza stampa.

“Nel primo tempo volevamo chiudere tutti gli spazi, tre-quattro volte c’erano i presupposti per poter far male. Nel secondo tempo prendi quel gol che indirizza la partita. Ma mi è piaciuto lo spirito”.

Si aspettava Beto in queste condizioni?

“Lo speravo, ci ha fatto vedere cose interessanti sin dall’inizio. In questo momento per lui c’è il raccolto di quanto semina in settimana”.

Come mai questo nuovo schieramento?

“Mi sembrava una buona soluzione per affrontare questa partita, viste le condizioni di entrambe. Questa idea di mettere in campo Molina da attaccante c’era già, a Molina gli avevo detto in settimana che poteva avere meno compiti difensivi e di potersi buttare negli spazi per cercare la porta”.