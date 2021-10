Gianluca Mancini: «Mourinho è un leader, alza il livello. Incroci il suo sguardo e ti viene subito di dare di più»

Al Messaggero: «La Roma ora non è da scudetto. Da qui a Natale ci giochiamo tanto. Non conta vincere solo gli scontri diretti»

Sul Messaggero un’intervista al calciatore della Roma Gianluca Mancini. Racconta l’impatto di Mourinho sulla squadra.

Sempre sul tecnico:

Questa squadra può vincere in poco tempo?

“Calma. Dobbiamo stare sereni e se perdiamo delle partite bisogna essere bravi a reagire, come abbiamo fatto. Poi le situazioni offensive e difensive vanno a migliorare, più tempo stai con l’allenatore e più le cose cresceranno. Ma la Roma ora non è da scudetto. Da qui a Natale ci giochiamo tanto. E non conta vincere solo gli scontri diretti: se battiamo Juve e Napoli e perdiamo con il Cagliari non ha senso. Dobbiamo trovare equilibrio”.