Gazzetta: nessuno è migliorato come il Napoli rispetto all’ultimo campionato

La Gazzetta dello Sport mette a confronto Milan e Napoli, che si dividono il primo posto in classifica.

“Il Napoli sa vincere anche se non gioca al massimo. Il Milan ha bisogno di essere bello, ha pareggiato solo con la Juve, sta imparando a farsi brutto ma efficace, vedi Verona e Bologna”.

Nessun’altra squadra in Serie A, però, è migliorata quanto il Napoli rispetto al campionato scorso.

“Nessuno è migliorato come il Napoli rispetto all’ultimo campionato. Spalletti ha portato la sua esperienza di allenatore creativo, originale, mai banale. Sembrava aver perso un po’ di motivazioni dai tempi dell’Inter, invece è in gran forma: due stagioni senza panchina non l’hanno arrugginito, il contrario”.