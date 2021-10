Gazzetta: Higuain è crollato per la morte della madre, non ha più voglia di giocare a calcio

Ieri il Sun ha ventilato la possibilità che Higuain rescinda il suo contratto con l’Inter Miami e che si avvii verso il ritiro dal calcio. La possibilità è concreta, scrive la Gazzetta, anche perché il club di Beckham è in grandi difficoltà finanziarie e vorrebbe liberarsi degli ingaggi più onerosi, e Higuain è uno di questi, insieme a Matuidi.

Di certo il rendimento di Gonzalo è calato e la sua forma fisica non è smagliante. Sebastiano Vernazza, autore dell’articolo, rimanda il tutto alla morte della mamma del Pipita, al quale era molto legato e che lo ha segnato profondamente.

“Tra le righe pare di capire che non abbia più tanta voglia e che intenda rifugiarsi in famiglia, con la compagna Lara Wechsler e la loro figlia Alma. Venti giorni fa, in un’intervista al giornale americano Miami Herald, aveva lasciato trasparire la sua malinconia: «Dicono che in campo ti dimentichi del mondo esterno, ma non è vero. La morte di mia madre mi ha tramortito. Lei era il mio tutto e mi ha insegnato tutto. È impossibile che un evento del genere non influisca sulle prestazioni. Sono affondato psicologicamente, ho passato 15 giorni in cui non ho fatto nulla. E quando sono ritornato al lavoro, non ho potuto aiutare la squadra perché la mia testa non c’era».