Gazzetta e plusvalenze: due giovani del Napoli, finiti nell’affare Osimhen, ora giocano in Serie D

La Gazzetta dedica due pagine all’apertura di un fascicolo sulle plusvalenze (62 operazioni sospette di cui 42 riguardano la Juventus). Ricorda che fine hanno fatto i giovai calciatori del Napoli coinvolti nell’operazione che ha portato Osimhen dal Lille al Napoli.

Niente batte due pedine entrate nell’affare che ha portato Osimhen al Napoli. Si tratta di Ciro Palmieri e Luigi Liguori, finiti nei libri contabili di Lilla per 7 e 4 milioni (con Manzi, altri 4), ora giocano (poco) in Serie D. Palmieri, attaccante di 21 anni, è stato ceduto dopo aver giocato 18 partite con 2 gol nella Primavera, ma la maglia del Lilla non l’ha mai indossata: 0 gol in 22 presenze con la Fermana in C, neanche una da titolare, e 2 gol in 8 gare quest’anno con la Nocerina. Lo score di Liguori, ala di 23 anni, parla di un gol in 9 presenze con il Cosenza, poi cessione al Lilla, 15 presenze tra Fermana e Lecco nel 2020-21 e appena 26 minuti con l’Afragolese quest’anno.