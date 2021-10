Dall’Argentina, Icardi ha posto le condizioni per la pace con Wanda

Secondo la giornalista televisiva Yanina Latorre i due vivono ancora separati e Mauro le avrebbe chiesto di non fare altri lavori a parte la moglie-manager, di non partecipare a eventi e ospitate e di non viaggiare da sola sull’aereo privato.

Dopo le immagini che oggi hanno dato l’impressione che la crisi tra Mauro Icardi e Wanda Nara sia finita, arrivano dall’Argentina alcune novità.

In una trasmissione televisiva infatti la giornalista televisiva Yanina Latorre ha detto di aver parlato con la sorella di Wanda ed è sicura che sia presto per parlare di riconciliazione perché i due vivono ancora separati

“Wanda non ha una relazione, è separata da Mauro. Lunedì voleva il divorzio, ora non ne parlerebbe”.

Secondo la Latorre i coniugi si sarebbero incontrati in un ristorante a Parigi per cominciare le trattative della rappacificazione, ma a sorpresa sarebbe stato Icardi, reo di aver avuto una relazione con con l’attrice Eugenia “China” Suarez, avrebbe posto condizioni rigidissime per tornare insieme, tra queste postare una foto di coppia e chiudere l’account Instagram di entrambi. Richieste che hanno spiazzato non poco Wanda Nara.

Ancora, secondo la giornalista argentina, l’attaccante del Psg avrebbe avrebbe promesso di essere fedele sempre, ma la moglie in cambio dovrà cambiare radicalmente vita:

“Mauro non vuole che Wanda faccia altri lavori a parte la moglie-manager, che smetta di partecipare a eventi e ospitate e soprattutto pretende che smetta di viaggiare da sola sull’aereo privato. Inoltre non dovrà più andare a Milano da sola”.