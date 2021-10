Courtois: «La Nations League serve solo a portare soldi alla Uefa, dei giocatori se ne fregano»

Thibaut Courtois, ieri protagonista di una parata sbalorditiva su Federico Chiesa, ha rilasciato dichiarazioni molto critiche nei confronti della Uefa al termine della finale per il terzo posto che il Belgio ha perduto 2-1 contro l’Italia di Mancini.

«La Uefa non si preoccupa dei calciatori, l’unico loro interesse sono i soldi». Parole del portiere del Real Madrid che aveva già mostrato tutto il suo scetticismo per la finalina che ormai non si gioca più nemmeno nelle grandi manifestazioni.

🗣️ “They don’t care about the players they just care about their pockets.”

Thibaut Courtois accused UEFA and FIFA of prioritising money over player welfare after Belgium were beaten 2-1 by Italy in the Nations League third-place play-off. pic.twitter.com/0RbBu0Ux6h

— Sky Sports News (@SkySportsNews) October 11, 2021