CorSport: Sarri privilegia lo spartito agli interpreti. Dopo Luis Alberto, a chi presenterà il conto?

La scintilla tra il tecnico e la squadra non sia mai scattata. E le lamentele sul calendario forse sono diventate un alibi per i giocatori

Tra la Lazio e Sarri non è mai scoccata la scintilla, scrive Alberto Dalla Palma sul Corriere dello Sport. E il tecnico, parlando sempre del calendario, non fa che fornire un alibi ai suoi giocatori.

“La sensazione è che tra Sarri e la Lazio, nonostante la fantastica notte del derby, non sia scoccata la scintilla. Il tecnico privilegia lo spartito a prescindere dagli interpreti, la squadra è invece ancora prigioniera del suo talento, così non si riesce a trovare una via di mezzo”.

“Non vorremmo che anche le costanti lamentele sul calendario troppo complesso (la soluzione sarebbe scegliere un club che non partecipa alle coppe europee) fosse diventato un alibi per i giocatori, che, guarda caso, sono crollati dopo la splendida vittoria contro la Lokomotiv e poi dopo il pareggio contro il Marsiglia”.