CorSera: il Psg valuta di multare Icardi per l’esposizione social della sua vita privata

La vicenda Icardi-Wanda Nara continua a tenere banco, tra messaggi supplichevoli di amore inviati da Mauro sui social e l’indifferenza della sua moglie/agente. Intanto, però, Icardi è volato a Milano per cercare di salvare il suo matrimonio, disertando due allenamenti del Psg e rendendosi indisponibile per la sfida di Champions con il Lipsia a causa di malesseri psicologici. Il Corriere della Sera scrive che i legali del club parigino starebbero pensando di multarlo.

“Chi aspetta di incontrare presto in allenamento Icardi è Leonardo. Il club parigino è infastidito dal clamore della vicenda e da un assenteismo che non può essere a tempo indeterminato. I legali del Psg hanno valutato se multare l’attaccante per l’esposizione social della sua vita privata. Ma si può punire un giocatore per aver pubblicamente esternato l’amore per la moglie?”.