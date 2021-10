Chiellini: “Da italiano e toscano mi sono vergognato di ciò che è successo a Koulibaly”

Il capitano della Nazionale in conferenza: “Il razzismo è inaccettabile, servono leggi e regole che vadano applicate. Non siamo un paese razzista”

Giorgio Chiellini, difensore e capitano della Nazionale Italiana, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Nations League contro la Spagna.

Il ricordo della partita con la Spagna agli Europei è ancora impresso nelle nostre menti, dovremo rimanere lucidi fin da subito. Abbiamo grande rispetto per loro.

Il razzismo è inaccettabile, servono leggi e regole che vadano applicate. Come italiano e toscano mi sono vergognato di quanto accaduto a Firenze, anche perché per me l’Italia non è un paese razzista. Bisogna fare qualcosa in più altrimenti diamo una brutta immagine di noi.

Io l’Ibrahimovic dei difensori? No, lui è un’entità troppo alta, io questa vecchiaia calcistica me la sto godendo divertendomi e vediamo dove arriverò.