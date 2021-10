Cellino: «Lo scudetto lo meritava il Milan, l’Inter è indebitata e non ha pagato gli stipendi»

Il presidente del Brescia a Teletutto: «Il Milan è arrivato secondo con una condotta societaria che lo sta portando a risanare i debiti»

Ieri sera il presidente del Brescia, Massimo Cellino, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Teletutto. In particolare, ha parlato dello scudetto vinto dall’Inter l’anno scorso. Il club non lo meritava, ha detto, avrebbe dovuto andare al Milan, che è un club sano e senza debiti. L’Inter è indebitata e non ha pagato gli stipendi. Queste le sue parole:

“Non è un mistero che Juventus e Inter siano fortemente indebitate. Ecco se penso all’Inter dico che lo scudetto della scorsa stagione non è stato meritato. Lo meritava il Milan, che è arrivato secondo con una condotta societaria che lo sta portando a risanare i debiti. All’Inter invece non hanno pagato gli stipendi”.