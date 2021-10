Cairo: «I giocatori che vanno via a scadenza, dovrebbero pagare un indennizzo ai club»

«Una società cresce un giovane del proprio vivaio, investe dei soldi e delle risorse, e poi lo vede andare via a zero euro. Non credo sia giusto»

Urbano Cairo apre una nuova frontiera nel calcio. Frontiera per ora dialettica. Il nuovo fenomeno che sta mettendo in crisi i club è legato ai calciatori che vanno via a parametro zero. Attendono la fine del contratto e se ne vanno. Come Donnarumma col Milan. Come Messi col Barcellona. L’elenco è lungo. Commisso ha detto che Vlahovic non rinnoverà con la Fiorentina. Come con ogni probabilità nemmeno Insigne col Napoli né lo stesso Belotti col Torino.

Proprio il presidente dei granata Urbano Cairo ha rilasciato dichiarazioni sul tema. Le riporta La Stampa

«Una società cresce un giovane del proprio vivaio, investe dei soldi e delle risorse, e poi lo vede andare via a zero euro. Non credo sia giusto, il club dovrebbe avere almeno una forma di indennizzo. In un momento in cui le società sono in difficoltà, i giocatori in scadenza vogliono di più e il procuratore arriva portando via il giocatore, invece di permettere alla società di monetizzare. I procuratori hanno tanto potere e i giocatori se ne vanno lasciando il club di appartenenza a bocca asciutta…».