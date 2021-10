“Antipatico, insopportabile, iconoclasta. Luis Enrique si eccita a essere controcorrente”

El Mundo e il ct dopo la vittoria sull’Italia: “ci ha definiti tutti ignoranti. È arrogante e insopportabile. Questa Spagna somiglia a lui»

Ha vinto Luis Enrique, di quelle vittorie goduriose che regalano soddisfazione. Il giorno prima, in conferenza stampa, dice che non legge i giornali né segue i programmi tv, perché ne sa di calcio certamente più dei giornalisti e che ha più notizie di loro. Scrivete e dite quello che volete, non mi interessa, neanche vi seguo. La sera dopo vince 2-1 in casa dell’Italia. Ecco cosa scrive El Mundo in due diversi editoriali sull’edizione on line.

“Luis Enrique esce rafforzato nelle sue argomentazioni iconoclaste, di rottura, rivoluzionarie e provocatorie. Luis Enrique ne sa più di tutti, alcune sue decisioni, come la convocazione del ragazzini Gavi, non sono comprese anche tra gli allenatori non solo nell’opinione pubblica. Questo non gli importa. Lo eccita. L’agitazione è la sua forma di gestione, al contrario della stabilità. È fedele a se stesso, non pretende, e questo è positivo per i calciatori che lo seguono. La parte negativa è l’irregolarità che è conseguenza di modo di gestire il gruppo e quindi non è strano vedere una Spagna dominante e vincente in casa dei campioni d’Europa e soffrire contro il Kosovo, a Pristina. Una Spagna che può vincere la Nations League, domenica, e mettere a rischio la qualificazione per i Mondiali in Qatar. È Luis Enrique in carne e ossa, una squadra che ha interiorizzato la personalità del suo leader, perché non ce n’è altra. Luis Enrique è arrogante e insopportabile. Ha definito ignoranti assoluti tutti quelli che scrivono o parlano di calcio. Ma avrà torto, perché è umano e non avrà sempre ragione.