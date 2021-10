Anguissa: «Chiamarmi scimmia non influenzerà l’uomo che sono, orgoglioso di essere nero»

Anguissa: «Puoi chiamarmi scimmia, ma questo non influenzerà l’uomo che sono, orgoglioso di essere di colore»

Anche Frank Anguissa, dopo Osimhen e Koulibaly, fa sentire la sua voce in merito agli insulti razzisti rivolti a lui ed ai compagni di squadra ieri sera, dopo Fiorentina-Napoli. Offese oltraggianti provenienti dalla curva dei “tifosi” viola.

Su Instagram, il centrocampista del Napoli ha pubblicato una foto con sfondo totalmente nero scrivendo:

«E’ triste vedere che nel 2021 ci sono ancora persone capaci di agire in questo modo! Per quel che mi riguarda, puoi insultarmi e chiamarmi scimmia, questo non influenzerà l’uomo che sono, perché so chi sono, so da dove vengo, sono un uomo di colore e sono orgoglioso di esserlo, e questo non cambierà mai. No al razzismo».