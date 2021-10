Ancelotti: “Quello che hanno fatto a Koeman è intollerabile. Non c’è rispetto”

Il tecnico del Real dopo l’aggressione a quello del Barca: “Non è un allenatore. E’ una persona che lavora come allenatore. Abbiamo un problema come società”

Carlo Ancelotti ha inviato un messaggio di sostegno all’allenatore del Barcellona, ​​Ronald Koeman, vittima domenica, dopo il Clasico, di una aggressione da parte di alcuni tifosi quando ha lasciato il Camp Nou in auto.

“La sensazione che ho avuto quando l’ho visto è che mi sono sentito infastidito”, ha detto Ancelotti. “Mi dispiace per Koeman, non deve succedere, la maleducazione non può essere tollerata. E’ un problema sociale e non riguarda solo il calcio, perché manca il rispetto per la persona, non per l’allenatore. Koeman non è un allenatore, è una persona che lavora come allenatore e quando manchi di rispetto alla persona, significa che la società ha un problema”.

“La vita dell’allenatore è bella, facciamo quello che ci piace. Dobbiamo accettare le critiche, quello che dà fastidio è la mancanza di rispetto per la persona, ma questo dà fastidio a tutti, non solo agli allenatori. È la cosa più brutta che ti possa capitare. Quando ero bambino mi hanno insegnato che se vuoi essere rispettato devi rispettare. È una delle prime cose che ti insegnano”.