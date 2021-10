Agnelli: «Ringrazio Ronaldo per averci fatto gioire tanto, ma la Juve viene prima di qualunque persona»

E’ in corso, allo Stadium, l’assemblea degli azionisti della Juventus. E’ intervenuto, in apertura, il presidente, Andrea Agnelli. Ha parlato di Cristiano Ronaldo.

«Cristiano Ronaldo è stato un onore e un piacere, lo ringrazio per averci fatto gioire così tanto. L’unico peccato è stato non avere il pubblico allo stadio per un anno e mezzo su tre. Morata ha ragione quando dice che la maglia della Juve richiede responsabilità, non i compagni di squadra. La Juventus è più grande di chiunque abbia avuto l’onore di far parte del suo percorso dal 1897 ad oggi, la Juve viene prima di qualunque persona».