Abbonamenti pirata a Sky e Dazn, 1800 denunciati per ricettazione

I 1800 sottoscrittori degli abbonamenti fasulli dovranno rispondere del reato di «ricettazione»: per loro sono previste sanzioni complessive per 300.000 euro.

Il quotidiano spiega:

“Attraverso i contatti presenti sui siti internet (numeri di telefono, indirizzi mail, canali di messaggistica istantanea dedicati) l’offerente indagato gestiva le richieste di informazioni e la stipula dei contratti di abbonamento con i singoli clienti che in seguito alla comunicazione del «MAC Address», ricevevano il numero dell’ordine con gli estremi per l’esecuzione dei pagamenti. L’ideatore del sistema è stato denunciato anche per il reato di «omessa dichiarazione» delle imposte sui redditi: è un 70enne residente in un paese della provincia di Varese. I pacchetti di abbonamento venivano messi in vendita sui siti «iptvpanamacity» e «tvstreamingitalia»”.