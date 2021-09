Vezzali: «Problemi di trasmissione di Dazn? Stiamo monitorando la situazione»

«La situazione ci è stata posta subito all’attenzione da quando si è riscontrata la problematica. Ovviamente questo rientra nell’autonomia del calcio, con i diritti televisivi».

A margine della presentazione del Be Active Multisport Village al Foro Italico, il sottosegretario allo Sport, Valentina Vezzali, ha parlato dei problemi reiterati di Dazn. Anche ieri molti utenti non sono riusciti a vedere le partite se non quando abbondantemente cominciate. Ormai i disturbi nella trasmissione del calcio in tv sono una certezza.

«Problemi di trasmissione di Dazn? La situazione ci è stata posta subito all’attenzione da quando si è riscontrata la problematica. Ovviamente questo rientra nell’autonomia del calcio, con i diritti televisivi, ma sicuramente stiamo monitorando la situazione perché possa risolversi tutto a vantaggio degli utenti che sono quelli che poi vogliono vedere le loro squadre in televisione e fare il tifo per la squadra del cuore».