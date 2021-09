Vezzali: «Non spetta al governo giudicare Dazn ma lo streaming è una innovazione»

Il sottosegretario allo Sport, Valentina Vezzali, ha commentato quanto sta accadendo con Dazn, con i disservizi registrati ancora una volta nell’ultima giornata di campionato, all’Adnkronos.

«Il calcio è uno degli eventi più seguiti nel nostro Paese, non spetta al Governo giudicare se, in merito alla sua trasmissione, sia stata fatta o meno una scelta opportuna. Quello che posso dire è che, come per il resto dell’Europa, il cambio di distribuzione delle partite preferendo la modalità in streaming è una rivoluzione che sta permettendo al nostro Paese di accelerare il suo sviluppo tecnologico, come ogni innovazione ci sono dei problemi, confido in una rapida soluzione».