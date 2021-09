Udinese-Napoli sarà visibile anche su Sky

Sarà possibile vedere gli azzurri anche sull’emittente satellitare e non soltanto sulla piattaforma Dazn. Orari, canali e telecronisti della partita

La partita tra Udinese e Napoli sarà visibile anche su Sky Sport, oltre che su Dazn che ha i diritti per tutte le partite del campionato di Serie A.

L’emittente satellitare trasmetterà la gara in diretta lunedì alle 20:45 sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, mentre sarà possibile vederla in streaming su NOW.

La telecronaca sarà affidata a Federico Zancan, con il commento tecnico di Luca Marchegiani; i collegamenti da bordocampo saranno a cura di Francesco Cosatti e Massimo Ugolini.