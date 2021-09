Tottenham, i giocatori non gradiscono la presenza di Paratici in panchina durante le partite

Lo riporta The Sun. I panchinari sarebbero a disagio perché non si sentono liberi di parlare tra loro e per il comportamento contro gli arbitri

Secondo quanto riporta The Sun, i giocatori del Tottenham non gradiscono la presenza nel club dell’amministratore delegato Fabio Paratici, e di Steve Hitchen, direttore delle prestazioni tecniche. In occasione di entrambe le partite disputate dalla squadra in casa, i due si sono seduti in panchina e nonostante le vittorie, scrive il quotidiano,

“si dice che alcuni giocatori siano a disagio con la presenza e il comportamento di Paratici e Hitchen. Una fonte ha detto: “Semplicemente non piacciono ai giocatori. I sostituti in panchina non si sentono in grado di parlare liberamente tra loro con quei due seduti accanto a loro. Ai giocatori nel loro insieme non piace quando si alzano in piedi a urlare contro gli ufficiali di gara o la squadra”.