Sul CorSera il contratto di Neymar al Psg, circa 43 milioni di stipendio e 50 di premio fedeltà

Diciannove pagine di clausole, con il dettaglio dei diritti di immagine di cui il club si riserva lo sfruttamento. Tra doveri del brasiliano quello di non commettere reati, «che non saranno tollerati»

Il Corriere della Sera pubblica il contratto con cui il Psg ha ingaggiato Neymar nel 2017. Un affare da mezzo miliardo di euro, enorme, i cui dettagli sono stati svelati da El Mundo.

“Neymar-Psg, un affare che sfiora i 500 milioni. Oltre al pagamento del più costoso trasferimento della storia calcio, 222 milioni, il club francese ha garantito al calciatore nell’agosto 2017 «lo stipendio di 43.334.400 euro lordi per anno» e di 50.556.117 euro sempre lordi «come premio fedeltà» nel caso in cui si fosse fermato anche il sesto, fino al 2023, come avverrà”.