Spalletti: «Anguissa ha capito subito cosa mancava al Napoli e spende molte energie per sopperire» 

Il Napoli vince 4-0 a Genova contro la Sampdoria. Nel postpartita, ai microfoni di Dazn, il tecnico del club partenopeo, Luciano Spalletti.

Ha sorriso sulle parole di Osimhen in italiano?

Di nuovo primi

«Sì, oggi abbiamo fatto un buon risultato però nel primo tempo abbiamo trovato una squadra che ci ha reso la vita difficile e la migliore cosa è stata metterci dietro di loro. Nel primo tempo hanno fatto loro possesso palla. Sono stati bravi anche in qualche finalizzazione in cui è stato bravo Ospina che ha dovuto arrangiarsi»

Osimhen?

Su Anguissa

«Più volte abbiamo detto che la partita è una scatola che va riempita, noi abbiamo in eccesso alcune qualità ma ce ne manca qualcuna tipo il contrasto, il sacrifico e queste sono sue qualità. Però ha capito subito cosa mancava alla squadra e spende molte energie per sopperire»

Cosa si prova ad essere condottiero del popolo napoletano ora?

«Noi siamo solo una squadra di calcio, godiamo di questo impossibile affetto dei tifosi, poi bisogna continuare a lavorare con tranquillità perché negli ultimi anni la media per entrare in Champions è di quasi 87 punti per cui ne mancano 72 e se uno la guarda dalla parte opposta non si può dire che alcune squadre siano già fuori»