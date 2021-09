Osimhen: «Sono onorato di avere Spalletti come allenatore, a migliorare mi ha aiutato lui»

Dopo la vittoria sulla Sampdoria, ai microfoni di Dazn l’attaccante del Napoli Victor Osimhen.

Sei già a 5 dopo una settimana, l’anno scorso il primo gol lo hai segnato ad aprile. Cosa è successo?

«Sono molto felice delle mie prestazioni, un po’ dispiaciuto per tutto quello che è successo l’anno scorso, a migliorare mi ha aiutato Spalletti, per la fiducia che mi ha dato. Il miglior modo per ricambiare la fiducia era segnare i gol».

Spalletti è uno specialista con gli attaccanti, sei d’accordo?

«Sono davvero onorato di avere un allenatore come lui, mi dà tanto, dopo gli allenamenti si ferma con me e facciamo tanto, questo mi aiuta molto».

Che indicazioni dai ai centrocampisti? Ci parli spesso.

«E’ importante la comunicazione nel campo, in partita e in allenamento, con tutti i ruoli della squadra, anche per calibrarci su quando devo venire a prendere palla a centrocampo e come muovermi quando hanno loro la palla»