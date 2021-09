«Se superi la metà campo non puoi tornare indietro». Pioli vuole il calcio-basket

Il tecnico del Milan vorrebbe una rivoluzione in stile pallacanestro: “Dovremmo introdurre anche i timeout e il tempo effettivo”

A Stefano Pioli deve piacere un sacco il basket. Il tecnico del Milan interrogato in conferenza stampa sulle 5 sostituzioni che hanno cambiato il gioco (piano piano ne stanno prendendo coscienza), si lascia andare ad una visione: vorrebbe trasportare nel calcio anche altre regole, tutte mutuate dalla pallacanestro:

“I 5 cambi sono importantissimi, lo dico da tempo. Soprattutto ora che giochiamo ogni 3 giorni. Non è mai la quantità dei minuti in cui uno gioca, ma la qualità in cui uno gioca. Io metterei il tempo effettivo e time-out. E un’altra regola che mettere per avere un gioco più offensivo è che dopo che si supera la metà campo non si può tornare indietro. Si gioca solo avanti”.

Questo per cominciare. Poi si potrebbe dover tirare entro 24 secondi, e magari alzare le porte a tre metri da terra. E se segni da fuori area, il gol vale tre punti.