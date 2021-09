Sconcerti: Inter-Atalanta poteva finire 5-5, l’Inter ha pagato l’ingenuità

Sul Corriere della Sera Mario Sconcerti analizza Inter-Atalanta di ieri. Una partita folle, tra rigori sbagliati e gol annullati dal Var.

“Personalmente vedevo meglio l’Inter, ma ha passato momenti ingenui contro l’Atalanta per complicazioni personali, non per superiorità dell’avversario. Non discuto la bellezza della partita, che è stata avvincente e antica, quasi un incontro di pugilato fra campioni a guardia bassa, discuto la vulnerabilità di entrambi. Poteva finire 5-5, questo vuol dire un errore del calcio. Che infatti c’è stato”.