Inter-Atalanta 2-2: l’Inter sbaglia un rigore, il Var annulla un gol all’Atalanta 

Partita folle a San Siro. La squadra di Inzaghi fallisce la possibilità di riconquistare momentaneamente la vetta della classifica

L’Inter pareggia a San Siro, contro l’Atalanta, per 2-2, fallendo il rigore che avrebbe potuto consegnarle la vittoria, guadagnato a circa sei minuti dalla fine del match. Gol annullato all’Atalanta negli ultimi minuti di gioco.

Non si può dire sia stata una partita priva di emozioni e colpi di scena.

A sbloccare il punteggio per primo è Lautaro, per i nerazzurri, a 5 minuti soltanto dal fischio di inizio. Gli risponde Malinovskyi con un gran gol dalla distanza al 30′ e, sul finire del primo tempo, l’Atalanta raddoppia con Toloi (38′).

L’Inter non si arrende e nella ripresa riesce a riacciuffare il pareggio con Dzeko al 71′.

Da quel momento è un assalto all’arma bianca, con entrambe le squadre decise a non lasciare andare punti importanti sul campo.

All’83’ Dzeko protesta per un fallo di mano di Demiral in area. Inzaghi ne è convinto. Impietrito Gasperini. Al Var Aureliano rivede l’azione e l’arbitro assegna rigore in favore dei nerazzurri. Di Marco sul dischetto fallisce l’opportunità di portare tre punti pesantissimi a casa. Inzaghi viene ammonito.

Seguono momenti concitatissimi, di cui approfitta l’Atalanta: all’87’ Piccoli annienta Handanovic e strappa la vittoria in casa dell’Inter. Un gol bellissimo, sul quale il portiere nerazzurro, sbilanciato con il corpo, non può far nulla. L’arbitro, richiamato dal Var, annulla il gol perché il pallone ha oltrepassato la linea di fondo prima del precedente rinvio di Handanovic. Si torna sul punteggio di 2-2 con angolo per l’Atalanta.

L’arbitro assegna sei minuti di recupero. L’Inter guadagna un solo punto e fallisce il sorpasso al Napoli. La classifica è condotta dal Milan a un punto di distanza dalla squadra di Spalletti che giocherà domani.