Sconcerti: Immobile è generoso, ma non c’entra niente con questa Nazionale

Anche contro la Svizzera, come contro la Bulgaria, l’Italia di Mancini non è andata oltre un pareggio a reti inviolate. Sul Corriere della Sera, Mario Sconcerti analizza la partita e attribuisce il calo della Nazionale a quello di alcuni suoi giocatori fondamentali. A partire da Ciro Immobile.

“Il momento di difficoltà viene dalla piccola deriva di alcuni giocatori fondamentali. Il primo è Immobile che è generoso, ma non c’entra niente con questa squadra. Immobile ha bisogno di profondità. Non ha il fisico né il tempo per il gioco da piccola area. Sa fare benissimo altre cose”.