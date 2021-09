Sarri si è chiuso nel suo bunker di Formello per preparare il derby, esce solo per comprare le sigarette

Sulla Gazzetta. Il tecnico ha rimandato il trasloco all’Olgiata. Fa le ore piccole impegnato in riunioni fiume con lo staff

Per Maurizio Sarri non esiste altro che il derby di domani. La Gazzetta dello Sport scrive che il tecnico della Lazio ha rimandato anche il trasloco nella sua nuova villa. Si è trincerato a Formello per restare più vicino possibile al centro sportivo.

“Il bunker di Formello come quartier generale per preparare il derby. Normale, visto che è lì, nel suo centro sportivo, che la Lazio si allena. Ma Formello è qualcosa di più in questo momento per Maurizio Sarri. Da metà agosto, da quando sono terminati ritiri e amichevoli, è diventata la casa del Comandante. L’allenatore toscano si è momentaneamente sistemato là, nella stanza della foresteria riservata al tecnico. Una soluzione spartana, ma necessaria all’inizio di un nuovo percorso”.

Sarri ha già individuato la sua nuova casa, sarà una villa a Roma Nord, all’Olgiata, dove negli anni hanno abitato tanti laziali, a poca distanza dal centro sportivo.

“Mau preferisce invece restare a un tiro di schioppo dai campi in cui si allena la squadra. Per essere sempre sul pezzo e non dover fare i conti con l’infernale traffico della capitale”.

Vi avrebbe potuto traslocare in questi giorni, ma ha deciso di rimandare alla sosta per le Nazionali. Intanto, sta chiuso nel suo eremo, scrive la rosea.

“Tanto che nei dintorni di Formello in pochi l’hanno visto. Giusto qualche fugace apparizione nel tabaccaio posto sul viale che va verso il centro sportivo per acquistare le immancabili sigarette. Lo descrivono cordiale, ma anche di poche parole. Negli ultimi tempi, però, anche queste veloci uscite si sono diradate. Nel centro sportivo, del resto, c’è il ristorante per cui non c’è bisogno di uscire neppure per andare a mangiare”.

Il tecnico prepara il derby, conta solo quello.

“Giusto quindi stare chiusi nel bunker di Formello, dove Sarri e i suoi collaboratori stanno facendole ore piccole, tra nuvole di fumo di sigarette, per allestire il miglior piano partita. In ballo non c’è solo il destino della sfida con la Roma, ma più in generale la scommessa (che per ora non è stata vinta) di «sarrizzare» la Lazio”.